クマ被害の偽動画の例クマによる人的被害が相次ぐ中、偽動画が交流サイト（SNS）で拡散している。生成人工知能（AI）を用いて作成したものが出回っており、専門家は「不自然な場面があるため注意すれば分かるが、スマートフォンの画面に次々と短い偽動画が流れてくると、作られたものと気付かず信じる人も多い」と指摘する。ずらりと並んだメガソーラーのパネルをクマが破壊する。動画には、米オープンAIが開発した生成AI「Sor