「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンが広島との乱打戦を制した。初回から猛攻を見せた。牧の左前適時打で先制すると、岡本の適時二塁打、適時失策も絡んで一挙４点を奪った。１点を追う四回には、２死満塁から小園が２点右前適時打を放ち逆転に成功。五回には森下がチーム１号となる２ランを左翼席にたたき込むと、七回には野村が左翼席中段への２ランを