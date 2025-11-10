モスフードサービスが展開する「モスバーガー&カフェ」は、11月12日から国産の栗を使用した冬の季節商品「デザートシェイク 栗」と「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」を全店で発売する。期間限定商品で、2026年1月下旬までの販売予定。同社は「モスバーガー&カフェ」をカフェ需要対応型の店舗として展開。モスバーガーの店舗で販売しているハンバーガー類のほか、モスバーガーにはない限定スイーツやドリンクなども提供