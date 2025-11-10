野球日本代表・侍ジャパンは１０日、広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に臨んだ。試合は思わぬ大乱戦となり、５回まで両軍ともに２ケタ安打で計１９得点。５回終了時点で２時間を超える展開となった。侍ジャパンは初回に牧（ＤｅＮＡ）、岡本（巨人）らの適時打を含む４連打などで４点を先取。４回には小園（広島）の２点打、５回は森下（阪神）の２ランなどで４点を追加して５回までに１０点を奪った。打線が序