²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÃæ¼Ö¤¬£±£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÔè½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£·¡Á£²£µÆü¡áÂçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë¤Î³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢ÂçºåÊ¸²½·Ý½Ñ»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÍèºå¼Ô¤ËÂçºå¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Í¤é¤¤¡££²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤è¤êÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤äÂ¿ºÌ¤ÇË­¤«¤ÊÂçºå¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏÃë¤ÎÉô