Âç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê£·£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Âç¿ÆÍ§¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡Ê£·£µ¡Ë¤ÈÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®ÎÓ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Î?¸¶ÅÀ?¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¡Ê£±£¹£·£¹Ç¯¡Ë¤Î°áÁõ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï£±£°ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤«¤¿¤ä£¹ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¢£±£±ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¡¢£±£¶ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®ÎÓ¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é