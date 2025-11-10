週明け１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２１．０４ポイント（０．５３％）高の４０１８．６０ポイントと反発した。２０１５年７月以来、１０年４カ月ぶりの高値水準を終値で更新している。投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。米中貿易戦争の休戦がプラス材料だ。米中両政府は１０日午後（日本時間）、互いにかけた追加関税を引き下げる。そのほか、米国は中国船などに対する入港料