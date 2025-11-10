埼玉県ときがわ町の老人ホーム「昭和の里ときがわ別所」で、入所者の女性（83）を殺害しようとしたとして、県警は10日、殺人未遂の疑いでこの施設に住む無職西村清勝容疑者（81）を現行犯逮捕した。県警によると「首を絞めて殺そうとした」と容疑を認めている。女性は病院へ搬送され、意識不明の重体。県警は動機を調べる。逮捕容疑は10日午前7時〜同10分ごろ、施設の居室にいた女性の首を、手で押さえ付けるなどした疑い。