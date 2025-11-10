婚約を発表し記者会見する中村橋之助さん（左）と能條愛未さん＝10日午後、東京都千代田区歌舞伎俳優中村橋之助さん（29）と、元「乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）が10日、婚約を発表し、東京都内で記者会見した。橋之助さんは歌舞伎俳優中村芝翫さん（60）とタレント三田寛子さん（59）の長男。能條さんはミュージカルなどに出演している。挙式・披露宴は来年初夏に行う予定。橋之助さんは会見で「人生の中で良い思い