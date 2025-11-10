自動車メーカーのスバルは今年度の中間決算を発表し、営業利益が前の年から比べ半分以上減って1026億円となりました。トランプ関税による影響で、1544億円も利益が押し下げられたことなどが原因です。スバルが発表した今年4月から9月までの半年間の決算は、売上高にあたる売上収益は前の年と比べて5.3%増えて2兆3856億円でしたが、本業のもうけを示す営業利益は半減し、1026億円となりました。主力市場であるアメリカで売り上げが