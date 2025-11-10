気象庁は10日午後4時35分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、10日午後4時23分に三陸沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、岩手県です。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。◆気象庁からのお知らせこれらの沿岸では今後２、３時間程度は