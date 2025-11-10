Image: Shutterstock.com 寝る前にスマホ見たらダメだよ！ 眠れなくなるよ！ 睡眠の質が下がるよ！さんざん言われておりますが、とある最新研究によれば、寝る前スマホそんな悪いもんではないかもしれないそうです。1,000人のスマホ使用と眠りを調査スマホと眠りについて、カナダで成人1,000人を対象に行なわれた調査をまとめた研究論文が、Sleep Healthに公開されています。協力者1,000人に