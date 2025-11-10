ウェルネス通販サイト「iHerb」は、11月10日〜13日までの期間、ココロとカラダのバランスを見つめ直す特別な4日間として、「iHerb Wellness Week」を開催している。「iHerb Wellness Week」開催「iHerb Wellness Week」は、"ウェルネスへの投資期間"として、消費者一人ひとりが自分の体と心の声に耳を傾け、必要なセルフケアを見直すきっかけを届けることを目的として実施される。11月10日10:00〜13日3:00の開催期間内に、7,000円