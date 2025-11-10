ＦＵＪＩジャパン [札証] が11月10日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常損益(非連結)は4100万円の赤字(前年同期は3400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常損益は5700万円の黒字(前年同期は2700万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常損益は