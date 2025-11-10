☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【11月】 10日(月) 120.01／635円高・5万0500円台回復 ７日(金) 111.89／607円安・5万0500円割れ ６日(木) 103.38／671円高・5万0500円台回復 ５日(水)98.56／1284円安・5万0500円割れ ４日(火)95.86／914円安・5万1500円割れ 31日(金)99.27／1085円高・5万2000円台突破 30日(木)99.91 29日(水)96.01／1088円高