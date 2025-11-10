お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月10日の放送は大竹まことがお休み。作家の古谷経衡氏と月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹が、ゲストの女装パフォーマーでエッセイストのブルボンヌ氏を迎えて話を伺った。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。女