119番通報の語呂合わせで11月9日からの一週間は「秋の全国火災予防運動」です。鹿児島市の商業施設で、きょう10日、地震を想定した防災訓練がありました。 (従業員)「地震だ」 鹿児島市のアミュプラザ鹿児島で行われた訓練には消防隊や従業員らおよそ340人が参加しました。 訓練は、鹿児島湾直下型の震度6弱の地震で館内5階の飲食店から火災が発生したことを想定して行われました。 従業員らは、初期消火の手順を確認したり、