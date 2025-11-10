ケロポンズ＆チューざぶろー 増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニットのケロポンズが、11月8日、9日に神奈川・長井海の手公園 ソレイユの丘で開催された“つむぱぱ”が主催する初の大型ファミリーフェス「nobinobi2025」に出演。今回ケロポンズのステージではSPゲストに、楽曲「チューざぶろー」のキャラクターである“チューざぶろー”が初出演を果たした。【写真】「nobinobi 2025」ケロポンズのパフォ