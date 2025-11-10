岡田彩愛選手（左）／松浦未南選手（右）香川銀行 提供 ハンドボール・リーグH女子の香川銀行シラソル香川は10日、26日に開幕する女子世界選手権（ドイツとオランダで開催）の代表メンバーに岡田彩愛（あやめ）選手と松浦未南（みなみ）選手が選ばれたと発表しました。 2人は世界選手権開幕前の9日～14日に東京で強化合宿、15日～24日はフランスで海外遠征に参加します。 香川銀行シラ