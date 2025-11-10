デギンドスＥＣＢ副総裁現在の金利水準は適切であると確信 インフレ動向が乖離した場合、あるいは予測が修正され、政策伝達が適切でない場合、変更の可能性はある しかし現時点では、金利水準が正しいと確信している サービスや賃金は正しい方向に向かっている 不確実性の水準は低下しているものの、政策設定においては極めて慎重かつ注意深くある必要がある