１０日の東京株式市場は米国政府機関の閉鎖解除期待が高まり、リスク選好姿勢が台頭。半導体関連株を物色する姿勢もみられ、日経平均株価は５万１０００円に接近した。 大引けの日経平均株価は前営業日比６３５円３９銭高の５万０９１１円７６銭と反発。プライム市場の売買高概算は２４億１６０５万株、売買代金概算は６兆８０１億円。値上がり銘柄数は１２２７、対して値下がり銘柄数は３４８、変わらずは３９銘柄だった。