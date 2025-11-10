2.5次元グループ騎士X - Knight X -（ナイトエックス）が8日、8月13日に東京・日本武道館で開催した新体制4人での初ライブ「騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館」の夜公演を12月6日にABEMA PPV（ペイパービュー）で独占配信することを発表した。この日にYouTube公式チャンネルで生配信を行い、10月1日に声帯結節の切除の手術を公表して、1カ月間休養していたメンバーしゆんが復帰。そのお祝いも兼ねて、