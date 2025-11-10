À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Ë½êÂ°¤·¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬10Æü²ñ¸«¤·¡¢ÅÞ¼ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£NHKÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¸©µÄ²ñ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤òÌ³¤á1·î¤Ë»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢9Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Î