コンビニに車が突っ込み、運転手はその場から立ち去りましたが発見され、警察が事情を聴いています。10日午前9時半ごろ、大阪・茨木市にあるコンビニエンスストアで、店員の女性から「車が店に突っ込んでいる。出入り口をふさいでいて、店の出入りができない」と110番通報がありました。警察によると、けが人はいませんでしたが、車の運転手はその場から立ち去ったということです。警察はその後、運転手の76歳の男性を発見し事情を