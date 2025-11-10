妻がいながら “浮気OK” というオープンマリッジ宣言から約1カ月半。YouTuber・ヒカルが11月9日、Xで約700文字の長文を投稿。自らの人生観を語っているのだが、その内容が大きな反響を呼んでいる。「ヒカルさんはこの日のXで、『ここまで世間から嫌われているにもかかわらず再生され続けている事実に驚きがある』と動画の再生について言及。競争が激しいYouTubeの世界で、《嫌われていることよりも「優先して選ばれないこと」の