連日のようにクマの目撃が相次いでいます。札幌の円山動物園にも、柵を乗り越えてクマが侵入した形跡がありました。札幌市は警戒を呼び掛けています。１１月１０日朝の円山動物園。猟銃を持ったハンターや札幌市の関係者らが続々と園内に入っていきます。市民が動物たちのありのままの姿を楽しむ場では普段見られない光景です。動物園の敷地内にある小川沿いで見つかったのは、クマの足跡です。１０センチほどの大きさで、周