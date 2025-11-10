北海道網走市にある鶏肉の加工場で１１月９日に火事があり、発生から３０時間以上経って消し止められました。この火事によるけが人はいませんでした。火の手があがり、大量の黒い煙が空を覆っています。火事があったのは網走市藻琴にある鶏肉の加工場です。９日午前４時半ごろ、警備会社から「火災報知器が鳴った」と消防に通報がありました。消防によりますと、当時、工場に人はおらず、この火事によるけが人はいないということで