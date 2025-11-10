飛行甲板には新型機の姿も中華人民共和国国防部は2025年11月5日、同国初の電磁カタパルト型空母「福建」の就役を正式に発表しました。【甲板では新型機も公開】これが、式典でのJ-35とKJ-600です（写真）就役式典は海南省三亜市の海軍港で行われ、習近平国家主席が「福建」の艦長と政治委員に中国人民解放軍の軍旗を授与しました。「福建」は2022年6月に進水した中国人民解放軍海軍の空母で、福建省にちなんで命名されまし