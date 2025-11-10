◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの守護神候補・松山晋也投手（25＝中日）が9回に登板。2点を失った。ピッチクロック、MLB公式球への対応がうまくできた選手とそうじゃない選手の結果が対照的となった。中日では53試合に登板してリーグタイ記録の46セーブを挙げた松山は明らかに後者だった。決め球のフォークでカウントが奪えずに苦しんだ。1死満塁から広島育