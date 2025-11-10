シャープのロゴと新しい企業スローガンシャープが10日公表した2025年9月中間連結決算は、売上高が前年同期比13.3％減の9503億円、純利益は98.1％増の454億円だった。パソコン事業が好調だった。26年3月期の連結純利益予想は、従来の320億円から530億円に上方修正した。パソコン事業の伸長や、米国による高関税政策の影響縮小を反映した。売上高は1兆8700億円とする見通しを据え置いた。