北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、道警は10日、男性を刃物で刺したとして、殺人の疑いで札幌市の会社役員の男（50）を追送検した。被害男性とは知人で、10月に死体遺棄罪で起訴されていた。