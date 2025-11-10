黄川田沖縄北方担当大臣が北海道根室市を訪れ、対岸から北方領土を視察した際、「一番外国に近い」と発言したことについて、高市総理は「誤解を招きかねない」として大臣を注意したことを明かしました。【写真を見る】「誤解を招きかねない」高市総理が黄川田沖縄北方担当大臣を注意北方領土視察の際に「一番外国に近い」と発言したこと受け黄川田仁志 沖縄・北方担当大臣「一番やっぱり外国に近いところですから、それはや