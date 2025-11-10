道内は今夜(10日)は道央や道北を中心に天気が崩れ、内陸では次第に湿った雪やみぞれの降る所が多くなりそうです。明日は道央や道北の内陸を中心に断続的に雪で、平地でも積雪状態となる所があるでしょう。峠や山間部などでは局地的に30センチ前後の雪が降る見込みです。また、広い範囲で風が強く、峠などではふぶくおそれもあります。吹雪による見通しの悪さや積雪、凍結などの路面状況の変化に注意して下さい。なお、明日11日(火)