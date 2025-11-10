10日午後4時23分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県の七戸町とおいらせ町、岩手県の宮古