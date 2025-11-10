齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』より、劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の握手会姿も収めた、初解禁カットを含む場面写真16点が一挙解禁された。【写真】アイドル衣装＆握手会でのキラキラ姿から、スーツを着て不安げな表情も『恋愛裁判』場面写真（16点）本作は、「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤京子）が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、きらびや