向こう一週間、関東から九州にかけては晴れる日が多くなりそうです。一方、北海道や東北の日本海側では、たびたび雨や雪が降るでしょう。また沖縄では台風26号などの影響で、雨が長引きそうです。関東から九州は晴れて寒暖差大きい北日本はたびたび雨や雪にこの先も、関東から九州にかけては晴れる日が多い見込みです。ただ晴れる日を中心に、一日の寒暖差に注意が必要です。日中の気温は20℃近くまで上がるところも多いでしょう