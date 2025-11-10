「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」で単独アジアツアー中の佐藤健が、11月8日に行われたソウル公演にて、韓国人気グローバルグループ「i‐dle」のミヨンとサプライズコラボステージを特別披露した。【写真】TENBLANK・佐藤健、ソウル公演開催！i‐dleのミヨンも登場佐藤が主演するNetflixシリーズ『グラスハート』に登場し、現実の世界でもデビューを飾ったバンド・TENBLANK。