【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。産後の体重の変化を明かした。【写真】人気芸人の28歳妻「母乳のみで7キロ減」60キロ当時のビジュ◆まつきりな、産後の体重「母乳のみで7キロ減」臨月の時には60キロだった体重が、産後53キロに減少したことを報告したまつき。11月1日の出産報告から短期間で「母乳のみで7キロ減」と体重の