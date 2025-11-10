８日、食品・農業製品エリアに展示された韓国の食品。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月10日】中国の上海市で10日まで開かれている第8回中国国際輸入博覧会の食品・農業製品エリアは例年通り「世界グルメ博覧会」として世界各地の特産品を展示している。多くの出展企業が会場で食品の調理や加工を行い、試食を提供している。輸入博は世界の食の革新的な成果を集め、人々に農場から食卓までの旅を届けている。８日、