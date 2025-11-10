俳優の竹内涼真（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。妹・たけうちほのか（28）との“兄妹”2ショットを公開した。【写真】「横顔シルエットかっこよ」竹内涼真、妹と過ごす休日満喫ショット竹内は「So grateful for my beloved friends.」とつづり、カメラを持ちちゃめっ気ある表情をした写真や、妹との2ショットを披露している。ほかにも、風に髪の毛がなびいた妹の姿や、竹内のリラックスしたオフの姿、友人らと楽