「核の拳」マイク・タイソンは「誰でも殴られるまではそのような計画を持っている」と言った。トーマス・フリードマンは「トランプの対中国貿易政策は混沌としている（Hot Mess）」と題したニューヨークタイムズ（NYT）のコラムでタイソンを引用してトランプ大統領の虚勢を批判した。ウォールストリートジャーナル（WSJ）は「北京は反撃し、米国が関税で得たものは探すのが難しい」と伝えた。中国は米国との一戦に緻密に対応してき