現役女子プロレスラーで「シン・広田さくら」のリングネームで活躍する日本維新の会の広田紗久良氏（47）が、9日投開票の東京都葛飾区議選で初当選した。 【写真】軽々と大きなダルマを抱え、当選を報告する広田紗久良氏 広田氏は10日、自身のX（旧ツイッター）で当選を報告。「当選確実とのご挨拶をさせていただきました 支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました 本当に始まるんだという思