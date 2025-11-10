◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン１４―１１広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンが両軍2桁安打の乱打戦を制した。初回に5安打4得点と好調なスタートを切ったが、3回から登板した3番手・隅田（西武）が2回2/3で、まさかの9失点。それでも侍ジャパンは5回に森下（阪神）の2ラン、7回は野村（ソフトバンク）の2ランなど18安打で大量14得点した。来年3月のWBCを見据えて試験運用されたピッチクロックやピッチ