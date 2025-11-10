いわき信用組合の看板＝5月、福島県いわき市いわき信用組合（福島県いわき市）が反社会的勢力に不正融資や多額の資金を提供していた問題で、金融庁などの検査に虚偽の説明をしたとして、財務省東北財務局（仙台市）が元役員らの刑事告発を検討していることが10日、分かった。福島県警など捜査機関と協議する方向だ。金融庁と東北財務局によると、元役員らは検査に対し、不正に関する重要情報を保存したとされるパソコンは担当