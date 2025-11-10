記念撮影に納まる（左2人目から）堀内千愛さん、矢嶋由乃さん、杉本実希さんら＝10日午後、警察庁警察庁は10日、犯罪被害者支援に関する標語の表彰式を開き、国家公安委員会の宮崎緑委員が最優秀作品となった筑紫女学園高3年堀内千愛さん（17）＝福岡市＝に表彰状を手渡した。標語は「わたしにもできる支援がここにある」で、1日から始まった「犯罪被害者月間」の広報ポスターにも活用している。堀内さんは「私たちのよう