横浜地裁＝10日午後「突き飛ばされ、尻もちをついた」と麻薬取締官が証言し、公務執行妨害罪に問われた桜井智久被告（41）に対し、横浜地裁は10日、懲役1年8月の実刑判決を言い渡した。弁護側は取締官の証言と証拠動画が矛盾していると問題視したが、安永健次裁判官は「矛盾はなく、他の証言とも整合している」と判断した。安永裁判官は判決理由で被告に同種の前科があり、実刑判決が相当とした。被告側は取締官を突き飛ばした