NTT東日本 長野支店は11月8日、ながの表参道 セントラルスクゥエアにて「防災チャレンジ こどもパーク」を開催。災害時に役立つヒントをもらえる体験型イベントの数々を用意した。関係者は「防災について親子で考えるきっかけにしてもらえたら」とアピールしている。NTT東日本 長野支店が「防災チャレンジ こどもパーク」を開催した○親子で気軽に参加できるイベントに穏やかな秋空のもと、善光寺にほど近いイベントスペースで行わ