9日に投開票された沖縄県の南城市議会議員選挙は、古謝市長の不信任決議に賛成の意向を示す議員が多数当選し、市長が失職する公算が大きくなりました。南城市議会は、古謝市長のセクハラ問題を受け2025年9月に不信任案を可決し、市長は辞職せずに議会を解散しました。9日に投開票された市議会議員選挙では、前職が17人、元職が1人、新人が2人当選しました。報道各社による合同アンケートでは、選挙後に古謝市長への不信任案が再度