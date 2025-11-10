築地銀だこを展開するホットランドホールディングス は、11月18日から全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)にて、「ぜったいお得な回数券」を、期間・数量限定で販売する。数量限定! 買わなきゃ損する!?「ぜったいお得な回数券」「ぜったいお得な回数券」は、全国の築地銀だこ店舗で利用可能な「お好きなたこ焼(1舟8個入り)」と引き換え可能なチケット。4枚セット(2,354円)と11枚セット(5,918円)の2種類がある。「ぜったいお得な