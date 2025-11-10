歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表した。中村橋之助と能條愛未橋之助は「このたび私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びとなりましたことをご報告させていただきます。本日たくさんの方にお集まりいただきまして、記者会見をさせていただけますことを非常にうれしく思っています」と挨拶し、「役者としても1人の男としても、お客様を大事に、家族を大事に、仲間を